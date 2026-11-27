El senador con licencia de MC aseguró que no busca dividir el voto, sino ganar la elección de 2027 y gobernar el estado donde nació él y su padre

Con la promesa de buscar la victoria y no dividir el voto, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas se registró formalmente ante Movimiento Ciudadano (MC) como aspirante a la candidatura a la gubernatura de Sonora para las elecciones de 2027.

“Familia, vamos a casa”, expresó el emecista al anunciar que presentó su solicitud de registro para contender por la precandidatura al gobierno de Sonora, estado donde nació y al que busca regresar políticamente.

“Hoy presenté mi solicitud de registro como aspirante a la precandidatura a la gubernatura de Sonora”, agregó.

Al entregar la documentación, Colosio Riojas afirmó que su intención es ganar la elección y no convertirse en una opción que fragmente el voto.

“Mis principios son claros. Vamos por la prosperidad que le han quitado y han dejado a deber a su gente”, señaló.

El senador también planteó que su proyecto busca recuperar la paz, la justicia y el lugar que, dijo, la historia le ha dado a Sonora.

“Vamos por un gobierno a la altura de su gente”, añadió.

Al registro acudieron Dante Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC, y Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido, además de legisladores locales y federales de esta fuerza política.

Con su registro, Colosio Riojas busca encabezar el gobierno de Sonora, entidad en la que nació tanto él como su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fallecido en 1994.