Sonora Dinamita prende la fiesta mexicana en García

Entre las canciones que hicieron bailar a los asistentes destacó “Capullo y Sorullo”, uno de los temas más reconocidos de la Sonora Dinamita.

El ritmo de la Sonora Dinamita hizo vibrar la fiesta mexicana en el municipio de García, donde miles de personas se dieron cita para disfrutar de una noche de música y celebración.

El grupo puso a bailar a los asistentes que acudieron a la Presidencia Municipal, en un ambiente festivo que acompañó las celebraciones patrias encabezadas por el alcalde Manuel Guerra.

Con sus principales éxitos, la agrupación colombiana llevó su característico ritmo al escenario y mantuvo al público disfrutando de la música durante la celebración.

Entre las canciones que hicieron bailar a los asistentes destacó “Capullo y Sorullo”, uno de los temas más reconocidos de la Sonora Dinamita.

Así, la fiesta mexicana de García tiene como uno de sus principales atractivos la presentación de la agrupación, pero la música sigue con la presentación de Gerardo Ortiz.

(Nota en desarrollo)