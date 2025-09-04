Son dos los fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores

El trágico accidente registrado en Ciénega de Flores, donde un camión de personal se estrelló contra una gasolinería, ha cobrado la vida de dos personas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una de las víctimas fue identificada como Antonio de Jesús Ramírez, de 22 años de edad, quien viajaba en uno de los vehículos impactados por la pesada unidad.

La segunda persona fallecida es un hombre de 32 años, quien perdió la vida mientras recibía atención médica en el hospital de zona número 21 del IMSS.

Ambos se encontraban entre los lesionados que fueron rescatados por elementos de Protección Civil y trasladados en estado grave tras quedar atrapados dentro de un automóvil Tsuru.

Los familiares de las víctimas exigen justicia y han pedido a las autoridades que el caso no quede impune, señalando que el accidente fue consecuencia de una presunta negligencia por parte del operador del camión de personal de la empresa HMD, quien aparentemente dormitó al volante y perdió el control.

El choque ocurrió sobre la carretera libre a Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 34, y además de los fallecidos, dejó cuatro personas lesionadas, severos daños materiales y el riesgo de una explosión por el derrame de combustible.

Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes.