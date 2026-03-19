Son cruces de tren trampas mortales; encabeza NL accidentes

Empresa concesionaria de las vías ‘olvida’ instalar dispositivos de seguridad obligatorios, pese a que NL concentra el 14% de accidentes ferroviarios del país

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A la seguridad vial en los cruces ferroviarios que hay en la urbe regia, “se la está llevando el tren”.

Y es que en la gran mayoría de los 192 cruces de vías férreas y avenidas, siguen sin existir plumas electrónicas que impidan el paso de los autos cuando va a pasar el tren.

Tampoco hay campanas, luces, ni señalización especial que advierta sobre el tránsito del ferrocarril.

Esto provoca accidentes mortales como el ocurrido el pasado 8 de febrero cuando un camión de personal que cruzó la Vía a Matamoros, en la Carretera a Huinalá-Pesquería, fue arrollado por el tren y murieron dos personas: el chofer y un pasajero.

De hecho, Nuevo León encabeza el ranking nacional de accidentes, por encima de entidades como el Estado de México, Guanajuato y Coahuila, según datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Con tal situación, la empresa concesionaria de las vías, Kansas City Southern, ahora llamada Canadian Pacific Kansas City (CPKC), viola el artículo 31 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que ordena señalizar todos los cruces para “salvaguardar la seguridad tanto de los usuarios del tren como de los automovilistas y población en general”.

Los datos más actualizados de ARTF indican que de enero a octubre del 2025, se registraron, en Nuevo León, 142 accidentes relacionados con trenes de un total de 849 incidentes a nivel nacional; es decir, el estado registró el 14% de los siniestros ferroviarios del 2025.

La cifra coloca a Nuevo León por encima de otras entidades con alta actividad ferroviaria como el Estado de México, Guanajuato y Coahuila donde se reportaron 128, 92 y 65 casos, respectivamente.

Un nuevo recorrido de INFO7 por los cruces ferroviarios del área metropolitana permite observar que en muchos puntos la advertencia se limita a señalamientos básicos, sin dispositivos automáticos que detengan el tránsito vehicular.

Algunas de las intersecciones férreas visitadas fueron las de Heberto Castillo Martínez, en García; Callejón del Mármol, en Santa Catarina; Boulevard Gustavo Díaz Ordaz y José María Luis Mora en Monterrey, al igual que Adolfo López Mateos, en Guadalupe.

En la zona metropolitana existen aproximadamente 192 intersecciones entre calles y vías del tren, pero ninguna cuenta de manera integral con mecanismos que adviertan sobre la llegada de los vagones.

Algunos de los dispositivos que deberían estar presentes se encuentran barreras automáticas, conocidas como plumas electrónicas, campanas de alerta, semáforos preventivos y señalización con números de emergencia para reportar situaciones de riesgo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos estos elementos no existen o, cuando están instalados, presentan fallas y permanecen inoperantes, según se pudo observar.

En octubre del 2023, INFO7 ya había expuesto tal situación y en aquél entonces, el presidente de CPKC, Óscar del Cueto, afirmó que aunque también era responsabilidad de los municipios y el estado entrarle a la señalización, afirmó que harían sinergia para atender la problemática, pero quedó en promesa.

Esto dice la ley

La empresa Kansas City Southern de México, concesionaria del sistema ferroviario desde 1996, es la responsable de la operación de las vías y de la instalación de medidas preventivas en los cruces, de acuerdo con la legislación vigente.

El artículo 31 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario establece que los cruces entre vialidades y vías férreas deben contar con señalización adecuada para reducir los riesgos y prevenir accidentes.