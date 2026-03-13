Somete guardia a asaltante serial en Guadalupe

Tras un intercambio de golpes en el que ambos resultaron con heridas leves, el empleado logró someter y retener al asaltante.

Un presunto asaltante serial que operaba contra tiendas de conveniencia en la zona oriente fue detenido tras ser sometido por un guardia de seguridad, en Guadalupe.

¿Cómo ocurrió el asalto en la colonia Santa Cruz?

De acuerdo con el reporte, el sospechoso ingresó a una farmacia en la colonia Santa Cruz para exigir a los empleados el dinero de las cajas mientras los amenazaba con una piedra.

Trascendió que habría logrado apoderarse de $7 mil pesos en efectivo.

Guardia de seguridad enfrenta al presunto asaltante

Sin embargo, al observar el asalto uno de los guardias de seguridad se abalanzó contra el delincuente para disuadirlo.

Tras un intercambio de golpes en el que ambos resultaron con heridas leves, el empleado logró someter y retener al asaltante.

A la par, otro trabajador activó el botón de alerta conectado al C4i.

Elementos de la Policía municipal montaron un operativo para aprehender al sospechoso.

Policía arresta al sospechoso tras operativo

Mientras personal en tierra se desplazaba en patrullas hasta el negocio, la zona era ya monitoreada con drones.

Una vez en el punto los oficiales procedieron con el arresto.

¿Quién es el detenido por los asaltos en Juárez y Guadalupe?

El detenido fue identificado como José Osvaldo “N”, de 32 años, y quien acababa de salir de un centro penitenciario por delitos de robo y robo con violencia.

Durante los últimos días se le han atribuido al menos cinco asaltos en Juárez y Guadalupe.