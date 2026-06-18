Solo 4 de 13 denuncias contra Dámaso 'N' llegarán a juicio oral

Aunque fueron 13 las denuncias interpuestas por presuntas víctimas, cuatro de ellas ya concluyeron las etapas procesales necesarias para llegar a juicio.

Cuatro de las 13 denuncias presentadas contra Dámaso “N”, ex entrenador de gimnasia acusado de presuntos delitos sexuales cometidos contra menores de edad que eran sus alumnas, han avanzado hasta la etapa de juicio oral, informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

El funcionario explicó que, aunque originalmente fueron 13 las denuncias interpuestas por presuntas víctimas, cuatro de ellas ya concluyeron las etapas procesales necesarias para llegar a juicio.

“Fueron 13 las que se presentaron en su oportunidad, estas cuatro ya avanzaron para llegar a juicio”, declaró Orozco.

Se trata de cuatro carpetas de investigación y cuatro denuncias distintas, pero que fueron acumuladas en un solo procedimiento judicial.

“Está en vías de celebrarse el juicio oral con motivo de la denuncia que presentaron cuatro víctimas en forma separada. En su oportunidad esas denuncias derivaron en sus imputaciones y vinculaciones que a su vez provocaron acumular un único proceso y en consecuencia un único juicio en el que se van a desahogar las pruebas inherentes a esas cuatro denuncias”, explicó el vicefiscal.

Se prevé que el juicio oral se lleve a cabo durante el mes de agosto en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde las cuatro víctimas estarán presentes.

Orozco señaló que durante el último año la Fiscalía ha integrado y acumulado los elementos probatorios relacionados con estos casos. Fue en abril de 2025 que Dámaso “N” fue detenido por el delito equiparable a la violación, luego de varios amparos.

El vicefiscal indicó que la estrategia de la Fiscalía ha sido impulsar primero los expedientes con mayor avance procesal para lograr la celebración de un juicio y posteriormente continuar con el resto de las denuncias.

“Teníamos 13, las previamente presentadas. La estrategia de la fiscalía era hacer fluir estos casos, provocar la celebración de un juicio y luego deducir otro tipo de acciones para continuar dando avance a las denuncias presentadas por el resto de las víctimas”, agregó Orozco.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con las demás denuncias presentadas contra el ex entrenador, mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente a las cuatro víctimas cuyos casos ya fueron acumulados para juicio.