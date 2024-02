Solicitará MC auditoría a la Refinería de Cadereyta

El diputado coordinador de la bancada local de Movimiento Ciudadano (MC), Eduardo Gaona, dijo que valdría la pena hacer una auditoría a la Refinería de Pemex en Cadereyta, para saber a dónde se fueron los recursos invertidos en el combate a la contaminación.

En entrevista, Gaona dijo que son dos temas los que se tienen que investigar, por una parte los recursos y por otra las acciones que se hicieron para el combate a la contaminación.

“Por el tema del presupuesto, del dinero, claro que vale la pena (solicitar una auditoría), nosotros lo hemos platicado en la bancada de Movimiento Ciudadano.

“Son dos partes, la parte técnica en donde se puede hacer un exhorto para que se revisen las cuentas y saber dónde se aplicó el dinero, pero también lo más importante en estos momentos es qué acciones o no acciones se hicieron para contrarrestar este aire sucio que ahorita estamos viviendo”, dijo el líder emecista.

Por otra parte, en el tema de la renuncia de Martín Rodríguez Aboites, como gerente de la refinería de Caderyta, Gaona lo señaló como algo positivo y dijo que también sería una buena opción investigar su gestión.

“Vemos bien que el mando ya sea tomada por otro gerente, por otro director y que en ese sentido se puedan hacer diferentes la cosas a como se han hecho hasta ahorita, queremos dar el beneficio de la duda con este nuevo director y ver que realmente las cosas empiecen a cambiar.

“Se tiene que ver por su puesto, no se puede ir como decimos, con la hebra, él estuvo a cargo de los recursos que se bajaron, estuvo pendiente o no de el aire sucio que se emitió y no por el hecho de que sea un cambio, se va a dejar de ver el trabajo que hizo un servidor público”, dijo Gaona.

