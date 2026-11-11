Solicitan transparencia en trasvase de agua a Tamaulipas

Peña consideró necesario conocer los estudios que respaldan la transferencia, al señalar que representa una cantidad considerable de las reservas almacenadas

Ante la posibilidad de que se trasvasen 160 millones de metros cúbicos de agua de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez, Melisa Peña presentó un punto de acuerdo en el Congreso para que se transparenten los criterios técnicos.

La diputada de Movimiento Ciudadano exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que informe con base; se tomó la decisión de transvasar esa cantidad.

Peña consideró necesario conocer los estudios que respaldan la transferencia, al señalar que representa una cantidad considerable de las reservas almacenadas en la presa de Nuevo León.

“Esta circunstancia representa una oportunidad para que, antes de establecer una nueva fecha de operación, se transparenten las condiciones de disponibilidad y se evalúen integralmente sus posibles efectos sobre la seguridad hídrica de Nuevo León”, señaló.

La diputada aclaró que la propuesta no pretende desconocer los compromisos de distribución de agua ni los derechos de los productores agrícolas de Tamaulipas, sino garantizar que las decisiones consideren las necesidades de ambas entidades.

“Cualquier decisión se sustente en información actualizada, criterios de disponibilidad y una evaluación objetiva de las necesidades de ambas entidades”, dijo.

Agregó que la protección del derecho humano al agua exige decisiones responsables, transparentes y sustentadas técnicamente, que permitan atender los compromisos regionales sin poner en riesgo el abastecimiento presente y futuro de la población.