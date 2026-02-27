Solicitan investigar presuntas amenazas contra regidora de García

La funcionaria local afirmó que durante una reunión vecinal, empezaron a agredirla a ella y a su gente obligando a que se retirara del lugar

Luego de que la regidora de García, Alejandra Cruz denunciara presuntas amenazas por parte del alcalde de Morena, Manuel Guerra, diputados en el Congreso del Estado pidieron a las autoridades se investigue para esclarecer lo que sucedió.

La diputada local de Morena que representa dicho municipio, Greta Barra indicó que es lamentable que la regidora esté pasando por dicha situación y que ninguna mujer debería de pasar violencia en cualquier sentido.

“Comentar primero mi solidaridad con la regidora, pero en general con absolutamente a todas las mujeres de todos los municipios que lleguen a denunciar públicamente, y siempre invitamos a que haya una denuncia, ya sea por la vía administrativa, penal o la que consideren, pero que se inicie un proceso; es muy importante para mí en estos temas, tratar de no obstaculizar los procesos legales que se dan, porque a veces justo cuando intervenimos como políticas y políticos, uno terminamos politizando el tema que es lo que no queremos porque pueden ser temas muy legítimos los que estén sucediendo y dos podemos entorpecer las investigaciones. “Y también hacer un llamado a las autoridades a que investiguen con celeridad todas las denuncias que existan sobre presunta violencia en razón de género, sobre presunta violencia política en razón de género y bueno, ni hablar de todas las denuncias de presunta violencia de género que también son un montón”, dijo la diputada Greta Barra.

Denuncia agresión durante reunión vecinal

Fue la semana pasada que la regidora Alejandra Cruz denunció que el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos acudió a una reunión de vecinos que ella estaba atendiendo y que con porros empezaron a agredirla a ella y a su gente obligando a que se retirara del lugar.

“Estábamos con los vecinos y llega el alcalde a amedrentar, llegan porros a amedrentarnos a golpearnos, gritarnos y no se me hace justo porque el alcalde lo primero que hizo fue bajarse y decirme que yo no tengo nada que hacer ahí y que mi trabajo era en lo administrativo. “Y se me hace una falta de respeto que nosotros como mujeres no podamos tener esa participación y que seamos violentadas de esa manera, porque lo que queremos es alzar la voz en nombre de todos los vecinos para tener un mejor lugar”, dijo Alejandra Cruz en su video.

La regidora interpuso una denuncia en contra del alcalde de García ante las autoridades electorales y aseguró que estaría interponiendo una denuncia por la vía legal en los próximos días.