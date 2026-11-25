María Isabel Muñiz, integrante de la asociación, señaló que desde hace dos años han detectado que entre los jornaleros agrícolas hay explotación infantil

Integrantes de la asociación Zihualakí Casa de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas en Nuevo León (Camia NL), presentaron un exhorto en el que demandaron al Congreso del Estado intervenir para que se inicie una investigación sobre la muerte de Elba, mujer indígena, de la comunidad rarámuri que fue encontrada sin vida en el municipio de Galeana, en el ejido de Potosí.

Denuncian explotación infantil entre jornaleros agrícolas

María Isabel Muñiz, integrante de la asociación, señaló que desde hace dos años han detectado que entre los jornaleros agrícolas hay explotación infantil.

Incluso informó que en el DIF Capullos ingresaron 14 niñas, niños y adolescentes indígenas.

“Desde hace aproximadamente dos años nosotras hemos detectado que hay una explotación laboral infantil entre los jornaleros agrícolas que vienen al municipio de Galeana a la pisca de la papa, a la pisca de la cebolla y de otros insumos”, expresó.

“Es importante porque las condiciones de precariedad en que se desarrolla todas actividades de jornalería son violatorias a todos los derechos humanos, no solamente se encuentran haciendo trabajo infantil sino también encuentran siendo violados sus derechos laborales, no tienen prestaciones y viven en casas de campaña”.

Fiscalía investiga la muerte de Elba en Galeana

La Fiscalía Especializad en Feminicidios en Nuevo León investiga el caso de Elba, quien es originaria de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, quien falleció el pasado fin de semana en un albergue para piscadores de papa, en el municipio de Galeana.

Se informó que la menor padecía de convulsiones, y tenía varios días enferma y sin probar alimento.