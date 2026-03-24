Solicitan ayuda para localizar a hombre extraviado en Escobedo

Aron Burciaga de 36 años fue visto por última vez en colonia Los Olivos; autoridades solicitan colaboración ciudadana para ubicarlo ante su condición vulnerable

Autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Aron Burciaga Jaime, de 36 años, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Escobedo, Nuevo León. De acuerdo con el boletín de búsqueda, el hombre fue visto por última en la colonia Los Olivos.

¿Qué se sabe sobre la desaparición?

El reporte ya fue turnado a la Secretaría de Seguridad, por lo que se mantiene activo un protocolo de búsqueda para dar con su paradero. Las autoridades indicaron que Aron padece esquizofrenia, lo que incrementa la preocupación por su integridad y urgencia de localizarlo.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición, sin embargo, se pide a la población mantenerse atenta ante cualquier información que pueda contribuir a ubicarlo.

Características físicas y señas

Aron Burciaga Jaime es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.72 metros y es de tez blanca. Tiene el cabello calvo, ojos medianos, así como nariz y labios de tamaño medio.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, camisa gris y tenis negros. Las autoridades señalaron que no cuenta con señas particulares visibles que faciliten su identificación inmediata.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información a comunicarse de inmediato a la línea del Protocolo 48 al número 81 3428 8400, disponible para recibir reportes relacionados con su paradero.

El llamado se mantiene activo mientras continúan las labores de búsqueda en distintos puntos del municipio y zonas aledañas.