Solicita madre ayuda para tratar enfermedad de sus hijos

La familia busca acceder a un tratamiento con toxina botulínica, recomendado por especialistas, que ayudaría a disminuir la rigidez muscular

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La familia Márquez Guerra enfrenta una difícil situación luego de que dos de sus hijos fueran diagnosticados con paraparesia espástica, una enfermedad genética, metabólica y degenerativa que afecta su movilidad y calidad de vida.

Un diagnóstico que cambió sus vidas

Dair, de 3 años, es quien se encuentra en estado más delicado. Su madre, Jenny Guerra, relató que su condición se deterioró rápidamente tras haber tenido un desarrollo aparentemente normal en sus primeros años.

“De ser un niño completamente saludable y sano, ya no se mueve”, explicó.

Actualmente, el menor permanece bajo cuidados paliativos, respira mediante traqueostomía y recibe alimentación por gastrostomía, luego de complicaciones que lo mantuvieron hospitalizado durante más de dos meses.

El caso de su hermano

En el caso de su hermano Ulyam, de 6 años, los primeros síntomas aparecieron desde los 3 años, cuando comenzó con episodios convulsivos y retraso en su desarrollo.

“Todo comenzó por una convulsión, ahí nos dimos cuenta”, señaló su madre.

Aunque las crisis se controlaron con tratamiento, el menor no ha logrado avanzar como otros niños de su edad.

“No habla, no camina, no se puede sostener al 100 por ciento”, detalló.

Buscan tratamiento urgente

Ante este panorama, la familia busca acceder a un tratamiento con toxina botulínica, recomendado por especialistas, que ayudaría a disminuir la rigidez muscular, el dolor y mejorar la postura de ambos menores.

“El Botox les ayudaría bastante a que tengan más movilidad y menos dolor”, afirmó.

Sin embargo, el costo del procedimiento, que asciende a 22 mil 500 pesos para ambos niños, está fuera de su alcance económico.

“Ya no sé a quién recurrir hago rifas, vendo cosas, pero no es suficiente”, expresó.

Un llamado a la solidaridad

Actualmente, la familia subsiste con una pequeña tienda en su colonia y el ingreso del padre, pero los gastos médicos han superado sus posibilidades.

Por ello, hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para reunir recursos que les permitan cubrir el tratamiento durante este mes.

“Pido ayuda, apoyo, uno como mamá hace hasta lo imposible porque sus hijos estén bien”, concluyó Jenny Guerra.

Si usted desea apoyar, puede hacerlo a través de donaciones económicas en su sitio de Go Fund Me o mediante transferencias bancarias, especialmente para cubrir este tratamiento que necesitan con urgencia durante este mes.