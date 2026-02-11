Solicita Judith Díaz licencia al Senado por motivos de salud

Aunque la legisladora no detalló la naturaleza de su padecimiento, según versiones recientemente fue operada de la columna

La senadora por Nuevo León, Judith Díaz, anunció a través de sus redes sociales que solicitó licencia para separarse de su escaño en la Cámara Alta debido a problemas de salud.

Aunque la legisladora no detalló la naturaleza de su padecimiento, según versiones recientemente fue operada de la columna.

Les informo que he solicitado licencia en el @senadomexicano por motivos de salud.



Muy pronto nos veremos en las calles atendiendo a mi gente.



¡Gracias por sus mensajes de apoyo! — Judith Díaz (@Judith_Diaz) February 11, 2026

Tampoco indicó la duración estimada de su ausencia, aseguró que espera reintegrarse pronto a sus labores territoriales.