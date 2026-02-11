Solicita Judith Díaz licencia al Senado por motivos de salud

La senadora por Nuevo León, Judith Díaz, anunció a través de sus redes sociales que solicitó licencia para separarse de su escaño en la Cámara Alta debido a problemas de salud.
Aunque la legisladora no detalló la naturaleza de su padecimiento, según versiones recientemente fue operada de la columna.
Les informo que he solicitado licencia en el @senadomexicano por motivos de salud.— Judith Díaz (@Judith_Diaz) February 11, 2026
Muy pronto nos veremos en las calles atendiendo a mi gente.
¡Gracias por sus mensajes de apoyo!
Tampoco indicó la duración estimada de su ausencia, aseguró que espera reintegrarse pronto a sus labores territoriales.
"Muy pronto nos veremos en las calles atendiendo a mi gente", expresó Díaz en su cuenta oficial de X, donde también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el anuncio.
“Gracias por sus mensajes de apoyo”, agregó la senadora.