Solicita FGR a España la extradición de implicado en fraude Peak

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las autoridades de España la extradición de Víctor Hugo, presunto implicado en un fraude millonario cometido a través de la empresa Peak Investment Fund Management, informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

En entrevista, el funcionario explicó que la FGR ya notificó de manera informal a la Fiscalía de Nuevo León sobre la petición y que el proceso se encuentra en curso.

Orozco detalló que, en semanas recientes, la dependencia estatal ha colaborado estrechamente con la FGR, particularmente con el área especializada en solicitudes y procedimientos de extradición, entregando la documentación requerida para sustentar el trámite.

“Hemos sido informados, no formalmente aún, pero sabemos que la Fiscalía General de la República ya presentó el juicio de extradición ante el Estado español”, señaló el vicefiscal.

Añadió que se espera recibir la comunicación oficial en los próximos días, lo que permitirá brindar más detalles sobre los avances en el caso.

El proceso forma parte de las investigaciones que buscan esclarecer el presunto fraude financiero vinculado a la firma Peak Investment Fund Management, señalada por la defraudación de varios inversionistas en Nuevo León.