Solicita apoyo médico para atender diabetes e hipertensión

A dos meses de haberse dado a conocer su situación, Herlindo Hernández Ortega continúa enfrentando complicaciones de salud mientras permanece hospedado en un albergue del DIF estatal, donde recibe resguardo ante las bajas temperaturas.

El hombre, de 58 años de edad y con discapacidad visual, señaló que su estado de salud se ha visto afectado por padecimientos crónicos como la diabetes y la presión arterial alta, condiciones que requieren atención médica constante y tratamiento especializado para evitar un mayor deterioro, particularmente en su visión.

Herlindo explicó que, aunque ha logrado mantenerse gracias a la música, tocando la flauta en distintos puntos de la ciudad, sus ingresos no son suficientes para costear consultas médicas, medicamentos ni estudios que le permitan controlar ambas enfermedades.

Indicó que su principal interés en este momento es recibir apoyo para atender estos padecimientos, mejorar su visibilidad y recuperar estabilidad en su salud, con el objetivo de continuar trabajando y salir adelante de manera independiente.

Actualmente, suele colocarse en los alrededores del Hospital General de Zona No. 33, sobre la avenida Félix U. Gómez, donde busca reunir recursos para subsistir, mientras continúa alojado en el albergue, el cual ha sido su principal apoyo.

Herlindo hizo un llamado a la ciudadanía, organizaciones civiles y autoridades de salud para que, en la medida de lo posible, puedan brindarle orientación, atención médica o apoyo en medicamentos, señalando que su prioridad es mejorar su estado de salud y mantener una mejor calidad de vida.