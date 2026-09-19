Soldador sufre descarga eléctrica y muere en Dr. Arroyo

Un soldador de 46 años murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en un negocio de Dr. Arroyo y caer de una escalera.

Un soldador que realizaba labores en un negocio sufrió una descarga eléctrica, cae de las escaleras y pierde la vida.

Los hechos sucedieron en un comercio ubicado en la calle Porfirio Díaz al poniente de la ciudad, a un costado de la preparatoria número 10 de la UANL.

De acuerdo a una fuente policiaca ligada a las investigaciones, señaló que el hombre fue identificado como Alfredo Briones Rangel, de 46 años de edad, habitante de Dr. Arroyo.

El hombre se encontraba soldando, apoyado por una escalera en el techo de un local en la calle Porfirio Díaz.

Señalaron que sufrió una descarga eléctrica con cables de alta tensión y posteriormente cayó de la escalera de unos seis metros de altura, pegándose en el filo de la banqueta en su cabeza.

Una persona que se encontraba cerca del lugar donde ocurrió el acontecimiento pretendía apoyarlo, pero no reaccionaba.

Paramédicos de respuesta inmediata pretendieron reanimarlo; sin embargo, ya no contaba con signos de vida.

Al lugar llegaron elementos de peritos de la fiscalía para recabar indicios, mientras que el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la autopsia de ley.