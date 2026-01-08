Soldador resulta lesionado tras accidente con grúa en Guadalupe

Personal de municipio y de Protección Civil, informaron que mientras se realizan los trámites correspondientes, estará suspendida de esta obra

Un hombre de 39 años, de oficio soldador, resultó lesionado luego de que una estructura le cayera encima mientras laboraba en una obra en construcción, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Israel Cavazos y Benito Juárez, en la colonia Residencial Valles de Guadalupe.

De acuerdo con las autoridades, una grúa que maniobraba una viga perdió el control, provocando que esta se desplomara e impactara al trabajador por un costado mientras realizaba labores de soldadura.

El afectado presentó múltiples fracturas, sin embargo, autoridades informaron que no se encuentra en riesgo su vida.

Paramédicos de protección civil Guadalupe y del estado, acudieron al sitio para realizar algunas maniobras de rescate y lo valoraron en el lugar.

Posteriormente fue trasladado en ambulancia privada al Hospital de Zona No. 21 del IMSS para su atención médica.

Personal de municipio y de Protección Civil, informaron que mientras se realizan los trámites correspondientes, estará suspendida de esta obra en construcción.