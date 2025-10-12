Sofocan incendio por explosión de tanque de gas en Monterrey

A pesar de no reportar personas heridas, al menos dos mujeres fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja tras sufrir crisis nerviosa

Personal de Protección Civil de Monterrey acudió a un domicilio de la colonia Burócratas Municipales para atender el incendio provocado por la explosión de un tanque de gas.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, el siniestro reportado a las 3:43 horas, fue provocado por la fuga de gas en un tanque de 20 kilogramos. Artículos que se encontraban cercanos al tanque resultaron afectados, incluido una lavadora y secadora, así como diverso mobiliario.

Se reportó que al menos siete personas se encontraban dentro de la vivienda cuando se registró el accidente, incluidos dos menores. Todos desalojaron el inmueble por sus propios medios. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a dos mujeres tras sufrir una crisis nerviosa.

Al lugar, también acudieron elementos de Bomberos Nuevo León y Fuerza Civil, para brindar la atención necesaria a los afectados.

Se presume que el tanque de gas tenía un mes de haber sido adquirido.