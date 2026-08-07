Sofocan incendio forestal en Sierra Milpillas en Salinas Victoria

Brigadistas sofocaron al 100% el fuego en la Sierra Milpillas, Salinas Victoria; una descarga eléctrica sería la causa del siniestro

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Un incendio forestal que consumió 2.3 hectáreas de vegetación en la Sierra Milpillas, en el municipio de Salinas Victoria, fue controlado y liquidado al 100 por ciento por brigadistas de Protección Civil de Nuevo León, con apoyo de corporaciones municipales y federales.

De acuerdo con el reporte final de las autoridades, el fuego afectó principalmente matorral, palma y lechuguilla, y la causa probable fue una descarga eléctrica ocasionada por las condiciones meteorológicas.

La movilización inició desde los primeros reportes de la emergencia. Para agilizar las maniobras en una zona de difícil acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas hasta el área del siniestro, donde trabajaron durante varias horas para frenar el avance de las llamas.

En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Salinas Victoria y personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quienes lograron extinguir el incendio sin que se registraran personas lesionadas.

Tras concluir las operaciones, el personal se retiró del lugar y la vigilancia preventiva quedó a cargo del municipio, con el fin de descartar una posible reactivación del fuego.

Protección Civil de Nuevo León destacó que la rápida respuesta y la coordinación entre las distintas corporaciones fueron clave para evitar que el incendio se extendiera y causara mayores daños a la zona forestal.