Sofocan incendio forestal en el cerro de las Mitras

Un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León ayudó a controlar el fuego registrado en el paraje Cueva del Barro, en la zona poniente del cerro.

Un incendio forestal en el paraje conocido como Cueva del Barro en el cerro de las Mitras movilizó al personal contra incendio.

La columna de humo se observó a la altura de la avenida Richard Bird y Sevilla en la colonia Cumbres sexto sector y Bosques de Cumbres.

El fuego fue reportado por vecinos de estas colonias, lo que provocó la movilización de bomberos, la brigada Fénix y Protección Civil.

La unidades para combatir el incendio subieron por la avenida Pedro Infante y se posesionaron atrás de un colegio privado.

Sin embargo el fuego fue sofocado tras la intervención del helicóptero de PCNL que en tres ocasiones corrió agua en la base del incendio.

Aunque se dio a conocer que las llamas se encontraban confinadas en arbusto Chaparro confinado en una de las paredes del lado poniente del cerro.