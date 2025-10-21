Sofocan incendio en vivienda deshabitada en Santa Catarina

De acuerdo con vecinos, la casa abandonada es habitada por personas en situación de calle, quienes presuntamente hacen quema de basura y se sale de control.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León atendieron el reporte de un incendio en Santa Catarina. El siniestro se registró en una vivienda marcada con el número 129 de la calle Barranca del Cobre, en la colonia Aurora. De acuerdo con vecinos, la casa abandonada es habitada por personas en situación de calle, quienes presuntamente hacen quema de basura y se sale de control. En el lugar también se presentaron elementos de Protección Civil del Grupo Jaguares. No se reportaron personas lesionadas.