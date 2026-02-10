Sofocan incendio en terreno baldío en el Centro de Monterrey

Durante las labores, los rescatistas señalaron que enfrentaron complicaciones para acceder y maniobrar debido a los postes de contención en el lugar

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos sofocaron un incendio registrado en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles 5 de Mayo y Galeana, en el Centro de Monterrey.

Fuego se propagó en predio abandonado

De acuerdo con el reporte, el fuego se propagó en un predio que permanece abandonado desde hace años y donde, presuntamente, se habían instalado campamentos improvisados de personas que parecen ser migrantes.

Captan campamentos improvisados en el sitio

Cámaras de vigilancia de un vecino captaron la presencia de estas viviendas temporales, en las que incluso se observaban lámparas y objetos utilizados para iluminar el sitio.

Postes dificultaron maniobras de rescatistas

Durante las labores, los rescatistas señalaron que enfrentaron complicaciones para acceder y maniobrar debido a los postes de contención colocados en las esquinas del cruce.

Por esta razón, fue necesario cerrar la circulación vehicular durante algunos minutos mientras se controlaba la situación.

Incendio fue sofocado sin personas lesionadas

Tras el trabajo coordinado de los cuerpos de auxilio, el incendio fue finalmente sofocado sin que se reportaran personas lesionadas.