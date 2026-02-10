VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Sofocan incendio en terreno baldío en el Centro de Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

09 Febrero 2026, 15:43

Compartir
WhatsApp

Durante las labores, los rescatistas señalaron que enfrentaron complicaciones para acceder y maniobrar debido a los postes de contención en el lugar

Sofocan incendio en terreno baldío en el Centro de Monterrey

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos sofocaron un incendio registrado en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles 5 de Mayo y Galeana, en el Centro de Monterrey.

Fuego se propagó en predio abandonado

De acuerdo con el reporte, el fuego se propagó en un predio que permanece abandonado desde hace años y donde, presuntamente, se habían instalado campamentos improvisados de personas que parecen ser migrantes.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 3.30.23 PM (2).jpeg

Captan campamentos improvisados en el sitio

Cámaras de vigilancia de un vecino captaron la presencia de estas viviendas temporales, en las que incluso se observaban lámparas y objetos utilizados para iluminar el sitio.

Postes dificultaron maniobras de rescatistas

Durante las labores, los rescatistas señalaron que enfrentaron complicaciones para acceder y maniobrar debido a los postes de contención colocados en las esquinas del cruce.

Por esta razón, fue necesario cerrar la circulación vehicular durante algunos minutos mientras se controlaba la situación.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 3.30.23 PM (1).jpeg

Incendio fue sofocado sin personas lesionadas

Tras el trabajo coordinado de los cuerpos de auxilio, el incendio fue finalmente sofocado sin que se reportaran personas lesionadas.

Comentarios