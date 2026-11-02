Sofocan incendio en puesto de periódicos en Monterrey

Bomberos de Nuevo León controlaron el fuego en un puesto ubicado en el cruce de Guerrero Norte y Reforma Oriente. No se reportaron riesgos

Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil hasta el primer cuadro de Monterrey, luego de que se reportara fuego en un puesto de venta de periódicos instalado en la vía pública.

El siniestro fue reportado en el cruce de Guerrero Norte y Reforma Oriente, en la zona Centro de la ciudad.

Bomberos controlaron el fuego

De acuerdo con el informe de Protección Civil de Nuevo León, al arribar al lugar, los elementos encontraron una máquina de Bomberos que ya trabajaba para controlar el incendio en el puesto de periódicos.

Los bomberos realizaron las labores correspondientes hasta lograr controlar y sofocar las llamas, mientras el personal de Protección Civil verificó las condiciones del sitio.

Descartan riesgos en la zona

El reporte fue atendido inicialmente a las 5:28 horas y las labores concluyeron a las 6:06 horas. Una vez controlada la situación y descartados riesgos, la unidad de Protección Civil de Nuevo León reanudó su recorrido.

En la atención participaron la unidad U.05 de Protección Civil de Nuevo León, la máquina 30 de Bomberos de Nuevo León y la unidad U.07 de Protección Civil de Monterrey.

La corporación estatal no reportó personas lesionadas ni riesgos posteriores en el lugar.