Sofocan incendio en lote baldío en el centro de Monterrey

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la propietaria del terreno refiere que una parte del predio es utilizada como bodega

Elementos de emergencia se movilizaron luego de un incendio en un lote baldío, ubicado en la calle Aramberri y Héroes del 47, en la Col. Centro, en Monterrey.

Fue mediante la línea de emergencias que se realizó el reporte, arribando rápidamente elementos de Bomberos Nuevo León y de Protección Civil estatal y municipal, quienes confirmaron que se consumía una acumulación de muebles, basura y electrodomésticos en desuso ubicados al interior de un predio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la propietaria del terreno refiere que una parte del predio es utilizada como bodega, mientras que en otra sección habita un posesionario.

En el lugar, las dependencias trabajaron de manera coordinada, realizando labores de control, sofocación y eliminación de riesgos para evitar la propagación del fuego y garantizar la seguridad en el área.

Tras la evaluación correspondiente en los negocios aledaños, se descartaron riesgos adicionales y se descartaron personas lesionadas.