Sofocan incendio en fábrica de plásticos en Escobedo

El fuego comenzó alrededor de las 23:41 horas en un establecimiento ubicado en la intersección de las calles Independencia y Diego Montemayor.

Un incendio consumió parte de una fábrica de plásticos en Escobedo la noche de este martes, sin que se reportaran personas lesionadas, aunque la magnitud del siniestro generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

El fuego comenzó alrededor de las 23:41 horas en un establecimiento ubicado en la intersección de las calles Independencia y Diego Montemayor.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos Nuevo León trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas. Las maniobras de extinción se prolongaron hasta las 02:00 horas, y posteriormente los bomberos realizaron trabajos de remoción y enfriamiento para evitar una posible reignición.

El área se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía, por lo que no se proporcionaron datos del propietario del establecimiento. Las autoridades aseguraron que la zona quedó libre de riesgos de propagación y se mantiene bajo vigilancia.

Según autoridades, el comercio ya había sufrido un incendio el año pasado.