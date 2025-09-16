Sofocan incendio en fábrica de aceites en Apodaca

Durante la emergencia no se registraron personas lesionadas ni evacuaciones. Los únicos trabajadores que permanecían en el área fueron desalojados a tiempo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Después de más de diez horas de intensos trabajos, autoridades estatales y municipales lograron controlar y sofocar el incendio registrado en una fábrica de aceites automotrices ubicada sobre la carretera Apodaca-Santa Rosa, a la altura de la avenida Andrómeda, en la colonia Cosmópolis.

El siniestro inició a las 17:44 horas del domingo y fue declarado totalmente liquidado a las 04:10 horas de este lunes, según informó Protección Civil de Nuevo León.

En el interior de la empresa Lubricantes Sintéticos S.A. de C.V., las llamas consumieron cinco tanques con capacidad de 50 mil litros cada uno, los cuales almacenaban aceite mineral a base de petróleo utilizado para la elaboración de aceites.

Fuentes en el lugar indicaron que las lluvias apoyaron en la sofocacion del incendio.

La magnitud del incendio obligó a una amplia movilización de cuerpos de auxilio y rescate. En las maniobras participaron bomberos de Nuevo León, así como elementos de Protección Civil de Apodaca, San Nicolás, Monterrey, Escobedo y El Carmen, además de la Guardia Nacional, la Policía Municipal de Apodaca y distintas unidades de apoyo especializadas.

Durante la emergencia no se registraron personas lesionadas ni evacuaciones. Los únicos trabajadores que permanecían en el área fueron desalojados a tiempo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas que originaron el siniestro. Sin embargo la empresa fue clausurada a la espera de las diligencias correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente.