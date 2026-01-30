Sofocan incendio en fábrica abandonada de San Nicolás

Según el vigilante de la fábrica, indigentes entraron al inmueble y encendieron una fogata con basura, lo que habría generado las llamas

Un incendio registrado la tarde de este jueves en una fábrica abandonada ubicada en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Adolfo López Mateos, en el municipio de San Nicolás de los Garza, fue completamente controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

Al arribo de elementos de Protección Civil de Nuevo León, en el sitio ya se encontraban elementos de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, quienes habían logrado apagar el fuego.

Tras la evaluación de riesgos, las autoridades descartaron la posibilidad de propagación a inmuebles cercanos.

Según lo informado por el guardia de seguridad del lugar, personas en situación de calle ingresaron al inmueble para resguardarse y presuntamente realizaron la quema de basura, lo que habría originado el incendio.