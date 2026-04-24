Sofocan incendio de tejabán en Cerro de la Campana

Posteriormente, elementos de Bomberos del Estado realizaron labores de enfriamiento también con cubetas de agua debido a que el área era de difícil acceso

Un incendio en un tejabán movilizó a cuerpos de auxilio a la colonia Cerro de la Campana, en Monterrey.

El reporte se recibió en el cruce de Lázaro Cárdenas y Privada Emiliano Zapata, donde se alertaba sobre fuego en una estructura ubicada a un costado de un arroyo.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, al arribo de las unidades se confirmó que vecinos del sector lograron sofocar las llamas utilizando cubetas con agua, evitando que el fuego se propagara hacia la maleza cercana.

Posteriormente, elementos de Bomberos del Estado realizaron labores de enfriamiento también con cubetas de agua, debido a que el área era de difícil acceso para las unidades de emergencia.

En el sitio únicamente se consumió un tejaban y no se reportaron personas lesionadas ni riesgos adicionales.