Sofocan incendio de hojas secas en la colonia Fomerrey 105

Un incendio de hojas y yerba seca fue sofocado la tarde de este lunes en la colonia Fomerrey 105, en el municipio de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

¿Dónde ocurrió el incendio en Fomerrey 105?

El siniestro se registró en el cruce de las calles Balanza y Salmón, al interior del predio de una capilla de la iglesia, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte de vecinos del sector.

¿Qué se sabe sobre el origen del incendio?

De acuerdo con testigos, dos hombres fueron vistos arrojando un objeto o sustancia sobre las hojas secas, lo que habría provocado el incendio, para posteriormente huir del lugar.

Atención de emergencia y control del fuego

Al sitio acudieron elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, quienes lograron controlar y sofocar el fuego, evitando que se propagara a inmuebles cercanos.

Las autoridades continúan con las labores de investigación para determinar las causas exactas que originaron el incendio y descartar algún riesgo adicional en la zona.