Sofocan incendio de camión de valores en Apodaca

El siniestro habría iniciado a causa de un corto circuito en la unidad, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar las causas

Un incendio en un camión de valores movilizó esta tarde a cuerpos de auxilio sobre la privada Guajardo, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría iniciado a causa de un corto circuito en la unidad, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar el origen del fuego.

Trabajadores de las empresas cercanas intentaron controlar las llamas con extintores antes de la llegada de los bomberos municipales, quienes finalmente lograron sofocar el incendio.

En el sitio también se encuentra personal de la Policía de Apodaca, mientras el vehículo permanece sobre la vía para permitir las labores periciales y esclarecer las causas del incidente.

No se reportaron personas lesionadas, y al lugar ya arribó una grúa para retirar la unidad afectada.