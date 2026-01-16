Sofocan incendio de basura en las faldas del Cerro de la Silla

El incendio fue controlado en su totalidad y afectó un área aproximada de 30 metros cuadrados, por lo que no hubo mayor riesgo para la población

La tarde de este jueves se registró un incendio de basura en las faldas del Cerro de la Silla, lo que movilizó a corporaciones de auxilio en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido alrededor de las 16:34 horas en el cruce de las calles El Potosí y Chipinque, en el fraccionamiento Collados de Guadalupe 3.

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe ya se encontraban realizando labores para sofocar el fuego, el cual se originó en un basurero clandestino.

El incendio fue controlado en su totalidad y afectó un área aproximada de 30 metros cuadrados.

Las autoridades descartaron que se tratara de un incendio forestal, así como riesgos para la población cercana.