Sofocan incendio causado por veladora de un altar en San Nicolás

Una movilización de las corporaciones de auxilio se registró en San Nicolás tras el reporte de un incendio al interior de un domicilio.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Mirasol y la calle Dalia de la colonia Miraflores, 4.º sector.

Según información preliminar, el incendio se registró por una vela colocada en un altar de muertos, el cual alcanzó rápidamente el mantel y el papel en donde se encontraba.

Los habitantes del domicilio salieron y pidieron ayuda a los vecinos, quienes a su vez llamaron al número de emergencia 911.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios a los habitantes, mismos que no resultaron con lesiones. Así mismo, desalojaron a los habitantes de la vivienda contigua por precaución.

Por su parte, los bomberos lograron sofocar el incendio que se registró al interior de la vivienda.

Elementos de la Policía Municipal también se hicieron presentes en el sitio para realizar las investigaciones de las causas que originaron el incendio.

