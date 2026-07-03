Sofocan a tiempo incendio de automóvil en Santa Catarina

Las llamas se originaron del área del motor y rápidamente consumieron gran parte de la parte delantera de la unidad. Las llamas alcanzaron otro vehículo

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La rápida respuesta de elementos de Bomberos Nuevo León evitó que un incendio se propagara hacia otro vehículo y pusiera en riesgo una zona de empresas en la colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina.

El siniestro ocurrió en la calle Justo C. Díaz, en su cruce con San Francisco, donde un automóvil color negro, que se encontraba estacionado en el área de la empresa Docs, comenzó a incendiarse por causas que aún no han sido determinadas.

Las llamas se originaron del área del motor y rápidamente consumieron gran parte de la parte delantera de la unidad.

La pronta llegada de los bomberos permitió sofocar el fuego antes de que alcanzara un segundo vehículo estacionado a un costado y evitar que la emergencia se extendiera en esta zona industrial.

Tras controlar el incendio, los rescatistas realizaron labores de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de una reignición y garantizar que el área quedara fuera de peligro.

Al apoyo también acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes colaboraron en las labores de seguridad y resguardo del sitio.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas. Hasta el cierre del reporte, el propietario del vehículo siniestrado no había sido localizado.