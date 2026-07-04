Socavón y fuga de drenaje en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez

María, una de las habitantes afectadas, explicó que la fuga de drenaje ocasiona que, cuando aumenta el flujo de agua, esta salga expulsada hasta la banqueta

Habitantes de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Monterrey, denunciaron la formación de un socavón provocado presuntamente por una fuga de drenaje que, aseguran, lleva alrededor de dos meses sin ser solucionada, pese a los reportes realizados ante las autoridades.

El problema se localiza en el cruce de las calles Crescencio Neaves y Alfredo Valdivia, donde vecinos señalaron que el pavimento se ha ido hundiendo de manera progresiva, mientras del subsuelo brota agua con malos olores, lo que ha generado preocupación por el riesgo que representa para peatones y automovilistas.

María, una de las habitantes afectadas, explicó que la fuga de drenaje ocasiona que, cuando aumenta el flujo de agua, esta salga expulsada hasta la banqueta e incluso los olores se introduzcan a las viviendas.

“Ya tenemos dos meses con esto. El drenaje está tapado y el olor es tan fuerte que no podemos ni comer. Ese socavón se hizo por donde estaba llegando el agua y ya se está haciendo otro más adelante. Esperamos que no nos dejen así”, expresó.

Los residentes afirmaron que el hundimiento continúa avanzando debido al constante paso de vehículos, especialmente unidades pesadas, lo que ha provocado la aparición de un segundo punto donde el pavimento comienza a colapsar.

“Tenemos miedo de que una persona pase de noche y se caiga. También un vehículo podría resultar afectado porque el pozo se sigue hundiendo cada vez más”, comentó otra de las vecinas.

De acuerdo con los testimonios, el problema ya fue reportado en al menos dos ocasiones. Aunque personal de Agua y Drenaje acudió al sitio para realizar una inspección y algunos trabajos, los vecinos aseguran que la fuga y el hundimiento permanecen sin resolverse.

“Vinieron, revisaron y cambiaron una tapa, pero el problema sigue igual. No vimos que atendieran el socavón ni la fuga”, relató otra habitante.

Además, señalaron que no se trata de un caso aislado, pues aseguran que en otras calles de la colonia comienzan a registrarse hundimientos similares asociados a la red de drenaje.

Las familias manifestaron su preocupación debido a que en la zona viven varios menores de edad que diariamente juegan o son paseados por las banquetas, por lo que consideran que el riesgo de un accidente aumenta conforme el pavimento continúa cediendo.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales y a los organismos responsables para que atiendan de manera definitiva la fuga y reparen el pavimento antes de que el socavón aumente de tamaño y provoque un incidente de mayores consecuencias.