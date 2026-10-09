Socavón pone en riesgo a conductores en Av. Pablo González Garza

Personas atribuyen el hundimiento a una fuga de aguas negras bajo el pavimento, agravada por las recientes lluvias en la zona.

Un socavón de grandes dimensiones fue reportado sobre la avenida Pablo González Garza, en su cruce con la avenida Gonzalitos, en el municipio de Monterrey, generando riesgos para los automovilistas.

De acuerdo con personas que frecuentan la zona, el hundimiento se habría originado por una fuga de aguas negras que se encuentra debajo de la carpeta asfáltica, situación que, aunada a las recientes lluvias, habría debilitado el pavimento hasta provocar la formación de la zanja.

El desperfecto se encuentra justo sobre la incorporación hacia la avenida Gonzalitos, una de las zonas con mayor flujo vehicular de Monterrey, por lo que además de representar un riesgo para los conductores, genera complicaciones en la circulación.

Automovilistas pidieron la intervención de las autoridades correspondientes, principalmente de Agua y Drenaje de Monterrey, para atender la fuga, reparar el hundimiento y posteriormente rehabilitar la carpeta asfáltica.