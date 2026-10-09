Socavón de 2.5 metros mantiene afectados a vecinos de San Nicolás

Ante esto los vecinos exigen a las autoridades correspondientes acudir cuanto antes a resolver las problemáticas pues consideran inhumanas las condiciones.

Durante más de 9 meses vecinos de la colonia Villa de Santo Domingo en San Nicolás, llevan sufriendo por un bache, el cual se convirtió en un socavón de más de dos metros y medio de profundidad y que ha traído múltiples afectaciones en la zona.



El desperfecto ubicado en la calle mariano Balleza entre las calles chinacos y Cristóbal Hidalgo, ha causado dolores de cabeza a los colonos, ya que además de impedir el paso de vehículos, su profundidad hizo que las tuberías quedaran expuestas, siendo quebradas tras las fuertes lluvias.



“Fue poquito, ahí lo van dejando porque no van a arreglar que porque no tienen dinero para arreglar y que el gobierno no les da y que quién sabe que entonces está director de guaje la quinta ponen a otro y da lo mismo porque no me hagan a la gente, pero nomás de una camioneta se suman a ver y no y ahorita ya está pues a esa altura ya estamos inundados hasta adentro y pues no es justo no sé cómo vayamos a hacer. Yo quiero que el alcalde venga”



Ante esto los tubos de aguas negras fueron rotos, desbordando el drenaje.



Ahora el interior del socavón luce con aguas negras estancadas, el cual desprende olores nauseabundos, además que se vuelve un peligro al no dimensionarse su profundidad.



Tal es el caso que varios vehículos e incluso unidades de policía de San Nicolás han caído en él.



Tras la falta de atención por parte del municipio, los vecinos tuvieron que colocar señalética exprés, como maderas, juguetes y llantas.



“Cómo los deja uno si no sabe, se va a caer ahí o no porque ya ahí no sé mucho mugrero y o sea aquí hay en realidad esta cuadra es un desastre con drenaje”



Si no fuera poco, el drenaje desbordado empeoró tanto con la lluvia, que incluso salió por el interior de las viviendas, dejando tapizadas de heces y aguas negras, los patios, baños y regaderas.



Ante esto los vecinos exigen a las autoridades correspondientes acudir cuanto antes a resolver las problemáticas pues consideran inhumanas las condiciones.