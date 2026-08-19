Socavón afecta vialidad en Fomerrey 109; denuncian drenaje dañado

Se les informó que sería necesario reemplazar el tubo de drenaje dañado, lo que implicaría abrir la calle, pero los trabajos todavía no han comenzado

Vecinos señalan que el problema comenzó a agravarse hace aproximadamente un mes, luego de las lluvias, cuando el terreno comenzó a desmoronarse hasta provocar el hundimiento de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los habitantes, el origen estaría relacionado con un tubo de drenaje dañado y una tubería que permanece tapada desde hace alrededor de tres años.

Socavón impide el paso de automóviles

La situación ya impide el paso de automóviles por este punto y representa un riesgo para quienes transitan por la zona.

Ante la falta de señalización, los propios vecinos colocaron una llanta y un trapeador sobre el hundimiento para alertar a los automovilistas y evitar que algún vehículo termine dentro del socavón.

Habitantes aseguran que personal de Agua y Drenaje ya acudió al sitio para revisar el problema; sin embargo, hasta el momento no se han realizado las reparaciones.

Según los vecinos, se les informó que sería necesario reemplazar el tubo de drenaje dañado, lo que implicaría abrir la calle, pero los trabajos todavía no han comenzado.

Vecinos solicitan una solución urgente

Los habitantes piden a las autoridades atender de manera urgente el problema, pues aseguran que llevan años padeciendo las afectaciones del drenaje y ahora el agua brota dentro de sus casas, además del socavón que también limita su movilidad y pone en riesgo a automovilistas y peatones.