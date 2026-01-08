Socavón afecta a vehículos en la colonia Central de Carga

El problema se encuentra ubicado sobre la calle C, casi en su cruce con la avenida Bonifacio Salinas, donde ocupa un carril debido a lo grande que es.

Un socavón de más de 5 metros de longitud se ha vuelto un dolor de cabeza para los vecinos y automovilistas de la colonia Central de Carga, en San Nicolás. El problema se encuentra ubicado sobre la calle C, casi en su cruce con la avenida Bonifacio Salinas, donde ocupa un carril debido a lo grande que es. Tras esto, los vehículos deben invadir el carril contrario, provocando accidentes tipo encontronazo con quienes intentan dar vuelta. Además, más de cuatro vehículos han sufrido ponchadura de llanta tras caer el el socavón, así como diversas afectaciones. Ante esto, los conductores piden a las autoridades correspondientes acudir a la zona y reparar el problema cuanto antes, pues este bache es solo uno de los múltiples que decoran las calles