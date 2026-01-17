Sobreviviente de tiroteo en Colegio Americano hará película

Era el 18 de enero del 2017. Luis Fernando tenía 14 años de edad, hoy tiene 23. Y su proceso de recuperación ha sido largo.

Hace 9 años, Luis Fernando Ramírez González sobrevivió al tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, donde un alumno mató a una maestra, lo hirió a él y a otros dos compañeros de tercero de secundaria y se suicidó.

Era el 18 de enero del 2017. Luis Fernando tenía 14 años de edad, hoy tiene 23. Y su proceso de recuperación ha sido largo.

"Fue un proceso muy raro, pero lo que me ayudó mucho fue que siempre estuve acompañado de mi familia y mis amigos, tuve una red de apoyo que siempre me estuvo levantando, nunca me dejaron caer", expresó.

Su movilidad quedó limitada y sigue en rehabilitación, pero pese a eso, este joven, acostumbrado a estar en el cuadro de honor escolar, demostró que sí se puede, siguió estudiando y se acaba de titular como cineasta.

"Lo logré, por fin soy licenciado en Producción Cinematográfica Digital", dijo orgulloso, mostrando el título profesional.

Y manos a la obra: ya comenzó a escribir el guión de una película sobre el tema, pero no de la tragedia en sí, sino de cómo él salió adelante gracias al acompañamiento de su familia, médicos y amistades.

Por su renacer, la película se llamará "Segundas primeras veces".

"Primero, contar mi historia en esa película, ya estoy trabajando en ese guión ahí en lo que busco trabajo, ir avanzando en eso. No

la quiero hacer del suceso, ya hay películas del tiroteo, y pues se me hace morboso, no lo quiero tratar, yo quiero la parte de la resiliencia: justo enseñar cómo una familia normal como nosotros pudimos salir adelante de algo tan fuerte, como fue estar al borde de la muerte", destacó.

La clave para salir adelante fue construir una red de apoyo y mantenerla, y que tras las primeras terapias sus papás y su hermana Alejandra se aseguraran de que él siguiera estudiando, lo que implicó ir a clases en silla de ruedas y con una enfermera.

"Si no me hubiera forzado, a la mejor me hubiera quedado más cómodo, pero no hubiera avanzado y no hubiera llegado hasta donde estoy ahorita", aclaró.

Ahora, da platicas motivacionales y expuso pinturas en el Museo Marco.

"A la mejor yo no me veo como "ah, motivacional", ni nada, pero me gusta que a la gente le sirvan algunos de los consejos que les doy, está padre", sostuvo.

- ¿Cuál sería el mejor consejo?, le preguntamos.

- Aparte del de la red de apoyo, irla manteniendo y no dejarla de lado, es ser persistente, terco, yo creo que eso ayuda mucho, respondió.

Como le encanta escribir guiones, por ahí van parte de sus sueños.

"Tengo muchísimos sueños. De todos, digo, así, mi meta, mi sueño es el Óscar, ¿verdad?", confesó.

Pero lo primero será contar su propia historia en la película que todos queremos ver.