Sobrevive mujer a un ataque a balazos en la Independencia

El hecho violento se registró en el cruce de Juan Pérez de los Ríos y Diego Rodríguez, donde hombres armados interceptaron a la víctima.

Una agresión armada movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en la colonia Independencia, luego de que una mujer fuera blanco de un ataque directo en la vía pública.

¿Dónde ocurrió el ataque?

El hecho violento se registró en el cruce de Juan Pérez de los Ríos y Diego Rodríguez, donde hombres armados interceptaron a la víctima y abrieron fuego en su contra antes de huir del sitio.

La mujer, de 37 años, recibió un impacto de bala en uno de sus brazos, por lo que fue auxiliada en el lugar por socorristas de la Cruz Roja, quienes la trasladaron de urgencia a la Clínica 21 del IMSS.

Reportan estado de salud estable

A pesar de la agresión, la afectada logró sobrevivir y permanece bajo atención médica, sin que hasta el momento se detallen mayores complicaciones en su estado de salud.

Implementan operativo para ubicar a responsables

Elementos policiacos desplegaron un operativo en la zona para recabar indicios y tratar de ubicar a los responsables, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.