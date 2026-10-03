Sobrevive menor a ataque en Montemorelos; se esconde tras disparo

Según una fuente ligada a la investigación, el menor de 14 años se escondió al escuchar el primer disparo en el domicilio del Fraccionamiento Los Nogales

Después de darse a conocer que un menor sobrevivió al ataque al interior de la vivienda en Montemorelos, reveló en su testimonio que él logró ver cuando la mujer portaba el arma y disparo contra una de sus víctimas.

La fuente policiaca dijo que el testimonio del adolescente fue pieza clave para desenlazar cómo se suscitaron los hechos al interior de la vivienda.

La fuente indicó que el adolescente contó que Cinthia Tamez portaba en sus manos la pistola y disparó contra una de sus víctimas.

En el revelante testimonio también se definió que las pruebas periciales y de investigación balística de la Fiscalía dieron positivo y se confirmó que la mujer uso el arma calibre 38 automática.

El menor es hijo de un ex pareja sentimental de Cinthia, a la cual se lo dejó encargado para que lo cuidara.

El adolescente intentó llevarse un vehículo rzr de afuera de la vivienda, con ayuda de una mujer, pero cuando lo estaban estirando con un vehículo tipo van en color blanco, los agentes ministeriales lo retuvieron para luego trasladarlo a que rindiera su testimonio en el DIF Estatal.

Las autoridades del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia trabajaron este fin de semana al interior de la vivienda ubicada en calle del Nogal número 423, en el Fraccionamiento Los Nogales, lugar donde sucedió el múltiple asesinato de dos niños y de Leodegario Moya, pareja sentimental de Cinthia Tamez.