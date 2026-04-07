Sobrevive hombre a intento de ejecución en Santa Catarina

La zona fue custodiada por elementos de la Policía de Santa Catarina, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia recababa evidencias

Un hombre sobrevivió a un intento de ejecución en la colonia San Francisco, en Santa Catarina.

La víctima se encontraba al exterior de una vivienda cuando hombres armados llegaron en un vehículo desde donde abrieron fuego en varias ocasiones.

El afectado, identificado como Luis Alejandro de 36 años, fue alcanzado por uno de los proyectiles hiriéndolo en el tórax.

Personal de Protección Civil municipal arribó a la escena para brindar los primeros auxilios al lesionado.

Por la magnitud del impacto tuvieron que trasladarlo hasta un hospital, a donde ingresó estable y consciente.

El intento de asesinato ocurrió durante la noche del sábado, sobre la calle San Martín.

La zona fue custodiada por elementos de la Policía de Santa Catarina, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia recababa evidencias.

Trascendió que en las inmediaciones se logró recuperarse un casquillo de bala.