Sobrevive hombre a ataque armado en Guadalupe

Al lugar arribaron elementos de policía municipal y de Fuerza Civil, para acordonar el perímetro y comenzar con las indagatorias.

Un hombre resulto lesionado tras recibir un ataque armado, al exterior de su domicilio ubicado en la calle Fuente de Cuarzo marcado con el #412 en la colonia Fuentes de Guadalupe en Guadalupe.

El hombre quien aún no ha sido identificado sobrevivió tras ser alcanzado por varios impactos de arma de fuego, siendo atendido por cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de policía municipal y de Fuerza Civil, para acordonar el perímetro y comenzar con indagatorias que lograran dar a conocer el paradero de el o los atacantes.