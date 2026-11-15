SMN pronostica lluvias y fuertes vientos en Nuevo León

El frente frío número 5 favorecerá chubascos en Nuevo León y otros estados; también se esperan lluvias fuertes en el sureste

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias puntuales fuertes para este sábado en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Nuevo León y otras entidades se esperan intervalos de chubascos.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones también podrían presentarse en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En tanto, se prevén lluvias aisladas en Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, las precipitaciones fuertes tienen potencial de provocar encharcamientos e inundaciones, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Temperaturas de hasta 40 grados en algunos estados

Para la tarde de este sábado se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, el termómetro podría alcanzar valores de 30 a 35 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronostican rachas de viento de hasta 60 km/h

El pronóstico también contempla vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en el Golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

En Nuevo León, Coahuila y otras entidades se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. Esta misma condición se extenderá a Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Frente frío número 6 ingresará al noroeste del país

Para la mañana del domingo se pronostican temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Asimismo, se esperan valores de 0 a 5 grados en las zonas altas del este de Coahuila, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El SMN explicó que estas condiciones meteorológicas estarán relacionadas con el frente frío número 5, que se mantiene sobre la península de Yucatán y el suroeste del golfo de México, así como con su masa de aire frío. A estos sistemas se sumará el frente frío número 6, que ingresará al noroeste de México.