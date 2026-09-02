Sitian hospital en Guadalupe tras llegada de preso de Yucatán

Un fuerte operativo de la Guardia Nacional resguarda un hospital de Guadalupe, donde atienden a un reo trasladado desde Mérida.

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Un fuerte despliegue de elementos de la Guardia Nacional mantiene bajo resguardo el Hospital Del Carmen en la colonia Santa Cruz, en Guadalupe, luego de que un hombre privado de la libertad fuera trasladado desde Mérida, Yucatán, para recibir atención médica.

De acuerdo con fuentes policiales el movimiento se registró desde la noche del domingo 30 de agosto, cuando el interno llegó a Nuevo León alrededor de las 19:00 horas, procedente de Mérida, a bordo de una aeronave.

El hombre fue identificado como Shamir “N”, de 38 años, quien permanece bajo custodia debido a que es requerido por autoridades de Yucatán por su presunta participación en un homicidio calificado.

De acuerdo con la información disponible, su traslado a Nuevo León fue autorizado de manera temporal por un juez para que pudiera recibir atención médica en un hospital de Guadalupe.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuál es el padecimiento o condición médica que motivó su traslado, por lo que ese dato se mantiene bajo reserva.

Tras su llegada a Nuevo León, se implementó un operativo de seguridad para acompañarlo hasta el hospital, donde permaneció bajo custodia.

Shamir “N” es investigado por un homicidio ocurrido el 14 de septiembre de 2024, en el fraccionamiento Las Américas, en Mérida, donde un hombre fue atacado con un arma de fuego.

El sospechoso habría permanecido prófugo desde entonces y finalmente fue localizado mediante trabajos de coordinación entre autoridades de distintas entidades.

La presencia de elementos federales en el exterior del hospital llamó la atención de pacientes, familiares y trabajadores del sector, debido al fuerte dispositivo de seguridad desplegado en la zona que ha permanecido durante dos días.

Una vez que concluya su atención médica en Nuevo León, deberá continuar a disposición de las autoridades judiciales de Yucatán, que lo requieren por la acusación de homicidio calificado.