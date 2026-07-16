Sitian colonia en Juárez tras homicidio de comerciante plagiado

Autoridades mantienen acordonada la zona mientras realizan peritajes y recaban evidencias para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables

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Agentes de la Fiscalía Especializada Antisecuestros mantienen desplegado un operativo en calles de la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez, Nuevo León, como parte de las investigaciones relacionadas con el secuestro y homicidio

La zona fue acordonada por autoridades estatales, mientras los investigadores realizan diversas diligencias para obtener información que permita esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

Según fuentes policiales, el operativo ocurre después de que se confirmara que el hombre localizado sin vida la mañana del viernes 10 de Julio en un despoblado de Cadereyta era un comerciante que había sido privado de la libertad dos días antes, cuando cerraba su negocio de abarrotes en Juárez.

De acuerdo con fuentes policiacas, la víctima fue identificada como Gerardo Márquez Díaz, de 51 años de edad, conocido como “Don Gera”, quien tenía un establecimiento en la colonia San Antonio.

La noche del miércoles 8 de julio, el comerciante se encontraba cerrando su tienda cuando presuntamente fue interceptado por varios sujetos armados que viajaban en una camioneta tipo minivan.

Según las investigaciones, los agresores lo privaron de la libertad frente a su hijo y posteriormente lo trasladaron hacia un sitio desconocido.

Horas más tarde, familiares de la víctima habrían recibido llamadas de los presuntos secuestradores, quienes exigían una cantidad de dinero a cambio de su liberación. Aunque se habría realizado el pago solicitado, los delincuentes asesinaron al comerciante.

El cuerpo de Gerardo fue localizado en una brecha ubicada a un costado de la carretera a San Mateo, hacia el norte del ejido El Milagro, en Cadereyta.

Las autoridades antisecuestros lograron ubicar indicios que los llevaron hasta la zona donde fue encontrado el cuerpo, además de continuar con las investigaciones para identificar y detener a los responsables.

Habitantes y comerciantes de la colonia San Antonio señalaron que “Don Gera” era conocido por su carácter amable y por apoyar constantemente a integrantes de la comunidad, además de colaborar con actividades de la iglesia cristiana a la que pertenecía. Su muerte generó tristeza e indignación entre vecinos y familiares.