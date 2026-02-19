Sistema anticiclónico mantiene condiciones cálidas en Nuevo León

Estas condiciones meteorológicas forman parte de un sistema anticiclónico semipermanente, el cual provocará temperaturas superiores a los 34°C

Protección Civil Nuevo León confirmó que el sistema anticiclónico permanece en la entidad, lo que mantendrá temperaturas cálidas para los siguientes días.

De acuerdo con la dependencia, esto forma parte de un sistema anticiclónico semipermanente sobre los niveles medios de la atmósfera en el territorio mexicano. Sin embargo, reiteró que un canal de baja presión se extiende sobre el norte y centro de México, así como al sur del Golfo de México.

Pronóstico para los siguientes días

De acuerdo con Protección Civil Estatal, las temperaturas estimadas para los siguientes días prevalecerán entre los 24° y 34° centígrados.

Así es como se pronostican las condiciones ambientales para las regiones de la entidad en los siguientes días:

Norte: 30 a 32°C

Estas condiciones prevalecerán durante el resto de la semana.

Exhortan a seguir recomendaciones para evitar incendios

Ante este panorama meteorológico, PCNL exhortó a la ciudadanía a seguir las siguiente recomendaciones:

Evitar la quema de basura

Evitar encender fogatas

Reportar la presencia de fumarolas al número de emergencias 911

Dicha información es obtenida desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León, el cual se mantiene en constante monitoreo de las fuentes oficiales, por lo que instan a la ciudadanía a mantenerse al pendientes de las cuentas oficiales.