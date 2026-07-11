Sismo de magnitud de 3.7 grados se registró en Montemorelos

La dirección de Protección Civil monitorea los diferentes lugares donde se registró el temblor y que fue marcado por el Sistema Sismológico Nacional.

Un temblor se registró en Montemorelos que pocos percibieron por el tamaño de la magnitud.

De acuerdo al Sistema Sismológico Nacional, refiere que el temblor se registró con una magnitud de 3.7 en la escala de Richter.

El sismo se registró a 19 km al norte de Montemorelos.

La dirección de Protección Civil monitorea los diferentes lugares donde se registró el temblor y que fue marcado por el Sistema Sismológico Nacional.

El temblor corresponde a una magnitud menor de 3.7 de acuerdo a las densidades que refiere el Sistema.

El titular de Protección Civil de Montemorelos, Héctor Parada Correa, mencionó que no reportan daños, pues la magnitud es menor.

Refiere que no recibieron llamada alguna de la población, pues poco lo percibieron.