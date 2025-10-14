SINTRAM estará listo en febrero de 2026: Movilidad

El proyecto busca regular y mejorar la circulación vehicular mediante una movilidad inteligente, segura y coordinada entre los municipios metropolitanos

El nuevo Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) estaría completamente listo en febrero de 2026, aseguró el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, durante el Nuevo León Informa, con motivo de los cuatro años de la actual administración.

Sin embargo, apenas un 30 por ciento del sistema ha sido modernizado y sincronizado, lo que significa que el 70 por ciento del área metropolitana de Monterrey sigue sin estar coordinada.

“Estamos avanzando en la sincronización mes con mes; prácticamente ya llevamos un 30 por ciento de avance y creemos que para el mes de febrero tendremos sincronizada toda el área metropolitana”, afirmó Villarreal.

El SINTRAM, proyecto que el gobernador Samuel García retomó durante su primer año de gobierno, busca regular y mejorar la circulación vehicular mediante una movilidad inteligente, segura y coordinada entre los municipios metropolitanos, pero algunos municipios ya operan de manera independiente.

Al ser cuestionado sobre los municipios que han optado por operar a través de sus propios C4, Villarreal aclaró que estas plataformas están enfocadas principalmente en temas de seguridad, y no significan que estén fuera de la coordinación estatal de tránsito.

“Las conexiones de los municipios tienen que ver más con el tema de seguridad, son Centros de Monitoreo. No quiere decir que no estén coordinados con el SINTRAM”, explicó.

Al momento, de acuerdo con datos del Gobierno del Estado, 946 controladores semafóricos ya han sido sincronizados, lo que ha permitido reducir hasta un 38 por ciento los tiempos de recorrido en las zonas donde ya opera el sistema.

Además, se han instalado más de dos mil 400 cabezales de semáforo y dos mil 200 videodetectores que ajustan los tiempos de señalización en tiempo real.

“Iniciamos esta modernización dado que el SINTRAM se encontraba obsoleto, y esto nos permite garantizar una movilidad inteligente y segura coordinada con todos los municipios del área metropolitana”, añadió el secretario.