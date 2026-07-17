Sin riesgos tras reporte de presunta explosión en la Obrera

Protección Civil de Nuevo León confirmó que el estruendo fue causado por un animal al tocar un transformador, lo que provocó un arco eléctrico.

La movilización de cuerpos de auxilio registrada la noche del miércoles en la colonia Obrera, en Monterrey, concluyó sin riesgos para la población, luego de que se reportara una presunta explosión.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:09 horas en el cruce de M. M. del Llano y la colonia Obrera, donde vecinos alertaron por un fuerte estruendo que hizo pensar en una explosión.

Tras la inspección, elementos de Protección Civil de Nuevo León determinaron que el ruido fue provocado cuando un animal hizo contacto con un transformador eléctrico, generando un arco eléctrico.

Como consecuencia del incidente, el suministro de energía eléctrica se vio interrumpido en el sector; sin embargo, no se registraron personas lesionadas ni daños que representaran un peligro para la población.

Luego de la revisión correspondiente, las autoridades descartaron cualquier situación de riesgo y dieron por concluida la atención del reporte.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León para realizar la evaluación de la emergencia.